La Coordination Nationale des Foulbhés et Haali-Poular de Guinée (CNFHPG), s’est exprimée sur les manifestations politiques, enregistrées à travers le pays, depuis l’avènement du CNRD. Après fustigé les pertes occasionnées par ces évènements, elle a rappelé aux autorités, la mission d’une transition.

Dans sa déclaration rendue publique ce dimanche 25 septembre, la CNFHPG a indiqué que du 27 juillet 2022 à nos jours, «on dénombre plusieurs morts, des blessés graves par balles, des arrestations, sans compter des dégâts matériels importants.»

Pour elle, les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle s’interroge si la Guinée, «sera-t-elle en train de revenir sur ses pas et renouer avec la violence et son cortège de malheur ? Sommes-nous incapables de tirer les douloureuses leçons du passé et faire définitivement la paix des braves ? Aurions-nous oublié que le monde entier nous observe et que nous accusons un retard patent dans tous les domaines?»

La CNFHPG estime que la «stigmatisation d’une communauté ne peut pas permettre de bâtir une nation durable, paisible et unie comme le prouve l’échec du régime précédent», c’est pourquoi, elle dit attirer l’attention de la Communauté Nationale et Internationale que de 2011 à ce jour du 24 septembre 2022, «toutes les personnes tuées dans la Commune de Ratoma appartiennent à la même communauté qui continue à en payer le prix le plus fort. Les populations guinéennes ont trop souffert. Les guinéens sont supposés avoir les mêmes droits et tant que l’injustice demeurera, notre pays ira à reculons dans tous les domaines.»

Profitant de l’occasion, la Coordination nationale des Foulbhés et Haali-Poular de Guinée, déclare que la mission essentielle voire «fondamentale» de la transition, «est d’unir les Guinéens autour d’un idéal de paix, d’entente, de justice afin d’organiser des élections crédibles, acceptées de tous. Les coûts humains et matériels du soi-disant maintien d’ordre ne doivent pas coûter plus cher que la vie elle-même. Celle-ci est sacrée. Nous devons à tout prix faire l’économie de la vie de nos enfants, ceux-ci nous sont chers. La CNFHPG déplore et condamne avec fermeté toutes les formes de violation des droits de l’homme, dans l’objectif de décrisper la situation, elle sollicite la libération sans délai de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations lancées par le FNDC, l’indemnisation des victimes et la prise en charge des blessés.»

Par ailleurs, la coordination dit être convaincue, que c’est à travers «un dialogue franc et inclusif, accepté de tous» que la Guinée pourra enfin sortir de l’ornière, rétablir l’ordre constitutionnel et gagner les rives de la démocratie et du développement dans la paix et l’entente.» C’est dans cette optique, qu’elle conseille au gouvernement de transition «à plus de diligence dans les procédures administratives, juridiques et judiciaires allant dans le rétablissement et la préservation des droits des citoyens ainsi que de leurs valeurs socio-culturelles.»