La récente déclaration de Taliby Dabo, ancien député de Kankan suspendu du RPG Arc-en-ciel et désormais soutien affiché du CNRD, concernant la disparition de Foniké Mengué et Billo Bah, alimente une vive controverse sur les réseaux sociaux. Les réactions les plus marquantes viennent du milieu juridique.

Lors d’une conférence de presse, l’ancien parlementaire a tenu des propos jugés polémiques. « C’est vous qui pensez qu’ils ont disparu, mais je crois que c’est pour des raisons de sécurité nationale. Ces hommes que vous pensez disparus mangent, s’habillent, dorment et suivent très bien l’actualité. Seulement, leur liberté de mouvement est restreinte. Depuis qu’ils sont gardés au secret, il y a le calme et aucun problème. Je suis d’accord que toutes ces personnes ne vivent plus comme nous en termes de libertés. Mais, pour des raisons de sécurité, il faut les garder au secret », a-t-il affirmé. Il est même allé plus loin, s’interrogeant : « Pour que quelqu’un soit gardé au secret en Guinée, il faut qui ? »

Ces déclarations ont suscité de vives réactions parmi les avocats. Sur les réseaux sociaux, Me David Béavogui, avocat au Barreau de Guinée, a lancé : « Quelqu’un peut me dire en quoi les propos de Taliby Dabo sont-ils pénalement répréhensibles ? »

À cette interrogation, son confrère Me Almamy Samory Traoré a répondu sans ambages : « S’il sait où sont détenues ces personnes disparues, il pourrait être poursuivi soit pour complicité, soit pour abstention délictueuse, voire même pour non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, si ses déclarations s’avéraient fausses, les autorités pourraient également le poursuivre pour diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. »

Me Béavogui a toutefois nuancé cette position. Selon lui, « Taliby Dabo ne peut, à ce stade, qu’être considéré comme un témoin. Toute procédure ultérieure dépendra de la pertinence de son procès-verbal de déposition. D’ici là, les véritables coupables restent ceux qui ont enlevé ces activistes et ceux qui ont soutenu l’hypothèse de leur mort sans apporter la moindre preuve. »

Ainsi, loin d’apporter des éclaircissements sur la disparition de Foniké Mengué et de Billo Bah, la sortie de Taliby Dabo a surtout relancé le débat judiciaire et politique autour de ce dossier hautement sensible.