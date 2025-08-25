Le Milo FC de Kankan a trouvé le successeur d’Ismaël Kaba. Quelques jours seulement après le départ du technicien guinéen, le club de la savane a officialisé l’arrivée de l’ancien international malien Boubacar Coulibaly, désormais aux commandes des « Bleus et Blancs » de Nabaya, en quête de renouveau.

Il s’agit du premier contrat de Coulibaly dans l’élite guinéenne. La direction du Milo FC compte sur son expérience et sa connaissance du football africain pour relancer une équipe en difficulté depuis son sacre de 2024. « Détenteur de la Licence A de la CAF et ancien international malien, il s’est engagé pour une saison. Sa mission sera de ramener le club parmi les premiers rôles du championnat de Ligue 1. Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès dans cette nouvelle aventure », a déclaré le club vendredi dernier dans un communiqué annonçant sa signature officielle.

Ancien buteur des Aigles du Mali, Coulibaly aura la lourde responsabilité de redonner de l’élan au Milo FC et de maintenir la dynamique de progression enclenchée ces dernières années.

Un nouveau cap pour le Milo FC

Avec cette nomination, la direction affiche clairement son ambition de tourner la page d’une saison compliquée, marquée par de nombreuses contre-performances. L’objectif est désormais de remettre le club sur une trajectoire ascendante et de retrouver une place dans le haut du tableau, afin de continuer à faire vibrer les supporters de Nabaya.

En grande difficulté lors du dernier exercice, le Milo FC avait enchaîné les revers et terminé à la 7ᵉ place avec 34 points.