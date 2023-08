Depuis plus de deux mois maintenant, les enseignants communautaires réclament sans succès le paiement de six (6) mois d’arriérés de primes. Dans le souci de les rétablir dans leur droit, le Premier ministre, Bernard Goumou a pris un engagement.

«Je comprends leur situation. Et, ce dossier-là est aujourd’hui pris à bras le corps par le gouvernement. Ce que je peux garantir, les six mois d’arriérés vous seront payés de manière graduelle. C’est un engagement. Vous avez mis vos services à la disposition de l’État, et donc, l’État va vous payer. Le dossier des contractuels va être définitivement réglé », promet le chef de gouvernement de la transition dans l’émission «le Gouvernement vous écoute», diffusée sur les antennes des médias d’État.

Reste à savoir à quand le début de paiement de ces arriérés quand on sait que l’ouverture des classes est pour bientôt.