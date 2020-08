Publicité

Les résultats de l’examen d’entrée en 7ème ont été publiés ce lundi 24 août 2020. Malgré la crise sanitaire liée au Coronavirus et les grèves à répétition enregistrées au sein de l’enseignement primaire et secondaire, le taux de réussite de cette année se chiffre à 55,86 %.



Interrogé ce mardi sur le taux que beaucoup juge satisfaisant, Aboubacar Mandela Camara dit ne pas être surpris.



Pour ce spécialiste en éducation, le taux de réussite à l’examen de fin d’études élémentaires est toujours supérieur aux autres examens, même si selon lui cela ne reflète pas forcément le niveau des apprenants.



Par ailleurs, à l’image des autres pays de la sous-région, M. Camara recommande la suppression de l’examen d’entrée en 7ème, afin dit-il de renforcer les deux autres examens, notamment le Bepc et le baccalauréat unique.



« En ce qui concerne ces examens, j’ai tout une autre recommandation à l’endroit des autorités du ministère de l’Éducation nationale. Quand vous regardez aujourd’hui dans la sous-région, il n’y a plus d’examen d’entrée en 7ème année. Cet examen n’existe plus. Seulement l’examen de fin d’études élémentaires bénéficie de 40% du budget alloué aux examens ».



Cependant, l’auteur du livre « l‘éducation en Guinee : ma vision pour une école nouvelle », propose au ministère en charge de l’éducation d’investir dans la formation des formateurs, la promotion de l’enseignement primaire et la modernisation des infrastructures.