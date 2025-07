Alors que la classe politique guinéenne ne cesse de dénoncer la gestion de la transition par les autorités, l’Union africaine a choisi de saluer les efforts de la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya, notamment dans le cadre des préparatifs du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025.

En mission d’évaluation électorale à Conakry, une délégation de l’Union africaine a été reçue par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. À sa tête, Calixte Aristide Mbari, responsable de la Division démocratie et élections de l’organisation panafricaine, a expliqué le but de leur présence dans la capitale guinéenne : « Nous allons voir comment trouver des réponses à vos différentes sollicitations pour vous accompagner dans vos efforts, les efforts des autorités et du peuple guinéen pour faciliter ce processus en cours.»

Depuis la publication du projet de nouvelle Constitution, le gouvernement a lancé une vaste campagne de vulgarisation sur toute l’étendue du territoire. Dans la même dynamique, le MATD a récemment publié les statistiques provisoires du recensement. Ces avancées ont été saluées par les représentants de l’Union africaine. « Monsieur le Ministre, je voudrais porter ce message de félicitations pour tout ce qui a déjà été fait à ce jour. La préparation de l’avant-projet de Constitution a été une étape importante qui permettra, d’ici peu, de mobiliser l’opinion nationale pour s’exprimer sur ce texte. Ce référendum ouvrira la voie aux prochaines étapes, afin que la République de Guinée avance résolument sur la trajectoire qu’elle s’est fixée : le renforcement de la démocratie, et, par conséquent, celui de la paix », a déclaré M. Mbari.

Ce message d’encouragement contraste toutefois avec la défiance exprimée par plusieurs partis politiques, qui pointent un manque de concertation et critiquent la gestion unilatérale de la transition par le CNRD.