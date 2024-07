En conférence de presse ce jeudi 25 juillet 2024, le ministre porte-parole du gouvernement s’est de nouveau exprimé sur la situation sociopolitique en Guinée. Ousmane Gaoual Diallo a assuré que malgré les critiques à l’égard de la gestion de la transition, rien ne détournera la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya de ses objectifs.

“Il est évident que les réformes en cours suscitent l’inquiétude de ceux qui ont fait de la crise leur commerce habituel. Ceux-ci sont les mêmes chaque année. La paix et la stabilité menacent grandement leurs intérêts. Ils opèrent à l’intérieur du pays. Certains sont Guinéens, d’autres ne le sont pas. Quoi qu’il en soit, le gouvernement s’engage et continuera à garantir le bien-être et la cohabitation pacifique pour toutes les filles et tous les fils de la Guinée. La propagande et les propos irrévérencieux, quels que soient leur auteur ou leur origine, ne pourront pas détourner la transition de ses objectifs…”

Selon le bras droit du général Mamadi Doumbouya, certains leaders politiques “croient qu’il n’y a que leur plan et leur timing qui comptent”, tandis que, souligne Ousmane Gaoual Diallo, “d’autres prétendent détenir des solutions magiques pour faire exploser ce pays. Ils sont connus ; ils ne pensent qu’à leurs propres intérêts et ne voient que leur profit personnel. Depuis le début de cette réforme institutionnelle, ces individus se présentent comme des victimes”.