Ce mardi 25 juin 2024, les avocats du commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, ont entamé leur plaidoirie devant le tribunal criminel de Dixinn, dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009.

Me Lancinet Sylla, l’un des avocats de la défense, a commencé sa plaidoirie en présentant Toumba Diakité comme un officier exemplaire qui a servi loyalement la Guinée. Il a ensuite décrit son client comme la victime d’un complot orchestré par le capitaine Moussa Dadis Camara, l’ex-chef de la junte, pour l’éloigner du pouvoir qu’ils avaient conquis ensemble.

Selon Me Sylla, dès les premiers jours de la prise de pouvoir, le président Dadis Camara aurait cherché à se débarrasser de son aide de camp, le trouvant encombrant au profit de nouveaux alliés. Plusieurs méthodes auraient été utilisées pour atteindre cet objectif, y compris l’espionnage et des manœuvres mystiques.

Me Sylla a détaillé ces tentatives en citant le témoignage de Youssouf Touré, alias Joli, qui a révélé que Dadis Camara avait fait appel à un magicien indien pour éliminer Toumba sur le plan mystique. Le magicien aurait vu Toumba dans un miroir et averti Dadis que toute tentative de lui jeter un sort mettrait fin à son règne.

Dadis Camara aurait ensuite sollicité des féticheurs de Guillaume Soro, qui auraient soumis le président à un rituel impliquant du sang humain. Cependant, cette tentative aurait également échoué, Dadis Camara ayant commencé à souffrir de visions et de cris incontrôlables.

“Vous avez entendu ici le témoin Monsieur Youssouf Touré dit Joli. Il a révélé que le capitaine Moussa Dadis Camara a tenté d’éliminer sur le plan mystique, le commandant Toumba et il a fait appel dans un premier temps à un magicien indien. Celui-ci a fait apparaître le commandant Toumba dans le miroir et a dit au président Dadis ce monsieur ne le touchez pas sinon ce serait la fin de votre règne. Laissez-le en paix et moi d’ailleurs si je me hasarde à lui jeter un sort, je perdrai à jamais mon pouvoir. La mission confiée à ce magicien a donc échoué.

Il a aussi fait appel aux féticheurs de Guillaume Soro. Ils vont soumettre au président Dadis à un rituel qui consiste à se laver avec du sang humain. Une fois fait, le président a commencé à faire des apparitions et à pousser des cris. On a failli perdre le président Moussa Dadis”, a expliqué Me Sylla.

La garde parallèle pour évincer Toumba

La défense a également affirmé que Dadis Camara avait créé une garde parallèle composée de ses proches, dont Georges Théodore, Gono Sangaré, Joseph Makambo Loua, et Moussa Tiegboro Camara, pour évincer Toumba. Cette garde aurait planifié des sorties sans prévenir Toumba, obligeant ce dernier à rattraper le cortège présidentiel pour reprendre sa place.

Le procès se poursuit, avec la plaidoirie de Me Lancinet Sylla.

Il faut rappeler que Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba est poursuivi pour plusieurs infractions qu’il aurait commises le 28 septembre et les jours suivants au Stade de Conakry en 2009. Il s’agit entre autres d’assassinat, de meurtre, des coups et blessures volontaires, de viol, du vol à main armée, de pillage et de destruction d’édifices publics et privés. Des accusations graves qu’il avait catégoriquement rejetées à sa première comparution en 2022.