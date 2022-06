Le congrès électif de la confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée (CONAPEG) a eu lieu dans un réceptif hôtelier de Conakry, samedi 25 juin 2022. Il a regroupé plusieurs acteurs du secteur, autour du renouvellement du bureau mis en place depuis 2001.

La rencontre a été une occasion pour les acteurs membres de cette faitière, de tirer les leçons sur le fonctionnement de leur structure, ceci, en vue de prévoir de nouvelles initiatives vis-à-vis du nouveau bureau.

«Il paraît clairement que le regroupement des unions, associations et fédérations dans la même confédération, d’une part, et l’existence d’un bureau obsolète ont été autant des raisons qui nous ont conduits à la tenue de la présente assemblée élective qui a été précédée par des changements importants de nos statuts et règlements intérieurs. La CONAPEG que nous créons aujourd’hui est constitué par six (06) fédérations. Le bureau national sera dirigé par 19 membres, assisté de 5 conseillers choisis des meilleurs cadres retraités qui ont été des plombs dirigeants du secteur de la pêche. Pour la tenue du présent congrès, il a été demandé à chaque fédération de désigner sept (07) membres pour représenter la filière à nos présentes assises, mettant ainsi toutes les fédérations au même pied d’égalité», a indiqué le secrétaire général.

La ministre de la pêche et de l’économie numérique qui a présidé ce congrès, a souligné que les objectifs de la CONAPEG s’inscrivent en droite ligne avec la vision de son département : «Ce congrès électif est certainement la matérialisation en action concrète de nos échanges autour de cette union sacrée, pour laquelle, j’invite chacun d’entre vous à demeurer bâtisseur pour le plus grand bonheur de tous les acteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture en République de Guinée. Je voudrais vous rassurer que le Département de la pêche dont j’ai la charge de conduire, ne cessera pas d’être à vos côtés en tant que partenaire et ne ménagera aucun un effort pour vous accompagner dans vos différentes initiatives allant dans le sens de l’épanouissement du secteur. Mesdames et Messieurs les congressistes, les plus grandes menaces auxquelles notre secteur est confronté restent entre autres, la recrudescence de la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, la surexploitation de certains stocks, la dégradation des écosystèmes marins, côtiers, l’ensablement des marres et des cours d’eau et le changement climatique», a affirmé Charlotte Daffé.

Face à toutes ces menaces, continue-t-elle, il faut «avoir un interlocuteur unique et légitime comme la CONAPEG est un atout pour le ministère, car ces menaces ne peuvent être vaincues qu’à travers l’adoption des mesures concertées entre le gouvernement et les professionnel.»

Sory Doumbouya est le président élu, à la tête de la CONAPEG, en remplacement de Mamadou Thiangui Diallo, président sortant. Il a laissé entendre que son équipe va s’engager à raffermir les liens de confraternité entre les acteurs de la pêche.

«Je serai un président qui sera à l’écoute de l’ensemble des filières, un président qui va travailler dans la cohésion, l’entente. Nous serons l’interface de tous les acteurs. La population peut compter sur l’ensemble des acteurs. Nous allons travailler pour faciliter l’approvisionnement en poissons et à des prix abordables», a-t-il promis.