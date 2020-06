Une bonne nouvelle pour les stations de radios et télévisions privées. Le gouvernement vient d’annuler les redevances que doivent payer ces médias privés pour l’exercice 2020.

C’est plus de 2 milliards des redevances que le gouvernement guinéen vient de renoncer dans le cadre du plan de riposte au Covid-19. C’est exactement 1 milliard 905 millions GNF.

« On a pris des mesures concernant les stations de radio et de télévisions privées. C’est l’annulation de paiement des redevances dues par les radios et les télévisions privées pour l’exercice 2020. Mais s’il se trouve que des stations de radios et de télévisions ont déjà payé les redevances, elles bénéficieront d’un avoir pour l’exercice 2021 par rapport à l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) », a fait savoir, ce jeudi 25 juin, le ministre de l’Economie et des Finances, Mamadi Camara.