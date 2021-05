Le président de l’UDRG s’est exprimé ce lundi 24 Mai 2021, par rapport au dialogue politique et social en Guinée. Selon Bah Oury, la question de la réconciliation nationale est fondamentale si l’on veut que la Guinée sorte de cette crise qu’elle traverse.

«La société guinéenne est jusqu’à présent écartelée entre un regard lucide et clair sur son passé. Donc tirer les leçons de ses fautes, de tout ce qui s’est passé. Il y’a beaucoup de responsables politiques qui ne sont pas encore matures pour aller dans cette direction. Et je pense que la question de la réconciliation nationale est d’actualité. Lorsque les gens disent moi je ne veux pas d’un dialogue, mais les gens ne se rendent pas compte dans quel bourbier nous sommes aujourd’hui», souligne Bah Oury sur FIM FM.

L’ancien ministre de la réconciliation affirme qu’il est temps que les Guinéens prennent conscience pour la stabilité du pays.

«La question du dialogue est fondamentale ce n’est pas tel parti est partie. La question c’est la stabilité et la paix dans ce pays. Le pays est en crise politique, il y a des personnes en détentions, il y a des frontières qui sont fermées, il y a le vivre ensemble qui est fortement malmené. Pour un rien, il y a des gens qui peuvent s’entre tuer dans ce pays. Est ce que tout cela ne doit pas nous amener à un sursaut de conscience pour se rendre compte que ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Et anticiper malgré les insuffisances et amener tout les responsables politiques, sociaux et moraux de se remettre en question», lance t-il.