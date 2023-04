Onze (11) centrales syndicales reconnues en Guinée ont soumis une plateforme revendicative de l’année 2023 au gouvernement de la transition. Cette plateforme est diversement appréciée au sein de l’opinion publique. Pour certains observateurs, ces leaders syndicaux sont entrain de se battre pour leurs propres causes afin d’obtenir un minimum de confort lors de leur retraite. Abdoulaye Sow de la Fesabag s’est aussi exprimé sur cette actualité.

Lors de son passage dans l’émission “Mirador”, le secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des travailleurs de banque, assurance et microfinance de Guinée, a soutenu que la lutte dans la vie est « continue ». Pour lui, cette lutte n’est pas une question d’âge. « Je vais à la retraite ou pas, l’important c’est de se battre pour la bonne cause. C’est-à-dire pour la cause des travailleurs guinéens. Ce qui était difficile c’est l’unité, et aujourd’hui nous avons retrouvé l’unité et nous parlons d’une seule voix. Cette unité va nous permettre d’avoir des résultats qui vont satisfaire l’ensemble des travailleurs guinéens c’est ce qui est essentiel. Les commentaires des uns et des autres n’engagent qu’eux».

Poursuivant, Abdoulaye Sow rappelle qu’à chaque mois d’avril, « nous négocions avec le gouvernement guinéen mais vous savez qu’il y avait une distension entre les mouvements syndicaux. Maintenant l’unité est retrouvée et vu que la plateforme est signée par les onze (11) centrales syndicales, donc cela prouve qu’elles sont aujourd’hui unies à jamais. Je peux vous rassurer que nous sommes unies comme dans les années de 2007, 2008 et 2009 ».

A rappeler que dans la plateforme cinq (5) point sont inscrits. Il s’agit entre autres : la revalorisation de la valeur monétaire du point d’indice à hauteur de 100% pour toutes les catégories des fonctionnaires et pensionnés, la revalorisation de la pension de retraite des travailleurs déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à hauteur de 50% des derniers salaires mensuels payés.