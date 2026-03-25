La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit en Guinée. L’Office central anti-drogue (OCAD), en collaboration avec les brigades frontalières, a procédé à l’arrestation de deux femmes soupçonnées d’implication dans un réseau de trafic de cocaïne. Au total, 2,2 kilogrammes de cocaïne ont été saisis lors de cette opération.

Selon le directeur central de l’Office anti-drogue, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Sangaré, les trafiquants ont récemment adapté leurs méthodes pour contourner les dispositifs de contrôle. « Suite à plusieurs interpellations de narcotrafiquants à l’aéroport Ahmed Sékou Touré, ces délinquants ont modifié leur mode opératoire en privilégiant la voie terrestre pour acheminer leurs marchandises. Face à ce changement d’itinéraire, nous avons alerté toutes nos brigades frontalières afin de renforcer la vigilance et contrer ces agissements. »

Le haut responsable est également revenu sur le déroulement de cette opération à la frontière guinéo-sénégalaise. « Dans la journée du vendredi 13 mars 2026, dame Fatoumata Diouldé Barry, activement recherchée par nos services, a été interpellée par la brigade anti-drogue de Boundou Fourdou, dans la préfecture de Koundara, à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. »

D’après les autorités, la suspecte avait dissimulé la drogue au niveau de son bas-ventre, simulant une grossesse avancée pour tromper la vigilance des agents. « Elle avait dissimulé 2,2 kg de cocaïne au niveau de son bas-ventre, se faisant passer pour une femme enceinte. Cette mise en scène a été rapidement déjouée grâce à la vigilance des agents », a précisé le commissaire.

Lors de son interrogatoire sommaire, la mise en cause a dénoncé une présumée complice, présentée comme la propriétaire de la marchandise. « Sommairement interrogée, elle a désigné Fatoumata Binta Bachir Diallo comme étant la propriétaire de cette marchandise. Grâce à l’appui des partenaires techniques, celle-ci a été localisée à Lambanyi, au carrefour Canadien. Une filature a alors été mise en place par la brigade de recherche, avant son interpellation au rond-point de Matoto. »

Les autorités décrivent cette dernière comme une « délinquante endurcie », accusée de refuser de coopérer avec les enquêteurs. « Il faut signaler que dame Binta Bachir Diallo est une délinquante endurcie. Elle dissimule l’identité de ses complices afin d’éviter leur interpellation », a ajouté Abdoulaye Sangaré.

Interrogée après son arrestation, Fatoumata Diouldé Barry a reconnu les faits sans fournir de précisions supplémentaires. « J’ai été arrêtée à la frontière avec de la cocaïne sur moi. Je n’ai rien à dire sans mentir. Je ne connais pas la personne qui m’a remis cela. Je reconnais que le colis m’appartient », a-t-elle déclaré.

De son côté, la seconde suspecte a nié toute implication directe, affirmant avoir voulu porter assistance à son amie. « C’est ma copine qui a été arrêtée avec la drogue. J’ai tenté de l’aider à sortir de cette situation. Je n’ai pas de moyens. J’ai été interpellée parce que j’essayais de l’aider. J’avais apporté de l’argent à quelqu’un qui m’a dit qu’il pouvait l’aider. Je ne suis pas impliquée dans cette affaire. Je demande simplement que Dieu nous aide à sortir de cette situation. »

Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre des deux femmes. « Ces personnes seront déférées devant le tribunal de première instance de Mafanco, en application des dispositions pertinentes des articles 821, 812 et suivants du Code pénal guinéen », a conclu le commissaire.