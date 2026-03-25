Selon le média libérien frontpageafricaonline.com, le président Joseph Nyumah Boakai aurait sollicité l’implication de Emmanuel Macron dans la résolution du différend frontalier entre le Libéria et la Guinée.

« Le président est profondément préoccupé par la situation à la frontière, notamment par les informations faisant état d’une présence des forces de sécurité guinéennes sur le sol libérien. En contactant le président Macron, il cherche à établir un canal diplomatique fiable susceptible de contribuer à la désescalade des tensions et de privilégier le dialogue à la confrontation. La France entretient des relations de longue date avec la Guinée, et cette relation pourrait s’avérer déterminante pour apaiser la situation avant qu’elle ne s’aggrave », rapporte le média, citant une source anonyme au sein de l’exécutif libérien.

Cette initiative intervient dans un contexte de résurgence des tensions frontalières au sein de la Mano River Union, notamment entre la Guinée et le Libéria autour du fleuve Makona.

Pour tenter de désamorcer la crise, un sommet tripartite s’est tenu à Conakry le lundi 16 mars 2026, réunissant Joseph Nyumah Boakai, Julius Maada Bio et Mamadi Doumbouya, à l’invitation de ce dernier.

À l’issue des échanges, les chefs d’État ont adopté une résolution conjointe réaffirmant leur engagement en faveur d’un règlement pacifique des différends, conformément à l’article 33 de la Charte des Nations unies.

Par ailleurs, ils ont convenu de convoquer, dans un délai d’un mois, un sommet de l’Union du Fleuve Mano, avec pour objectif de revitaliser cette organisation et de renforcer le dialogue sur les questions de paix, de sécurité et de développement entre les États membres.

Dans la foulée du sommet, le chef d’état-major général des armées guinéennes a annoncé « le retrait progressif des troupes guinéennes déployées le long des frontières ».