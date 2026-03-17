Au lendemain du sommet tripartite entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, tenu à Conakry, et qui a permis d’aboutir à un accord axé sur un règlement pacifique des différends conformément à l’article 33 de la Charte des Nations unies, les autorités guinéennes ont engagé une première mesure d’apaisement.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 16 mars, l’État-major général des armées a annoncé le retrait progressif de ses troupes déployées le long des frontières.

Selon la hiérarchie militaire, cette décision vise à faciliter la mise en œuvre effective des conclusions issues du sommet de Conakry. “Pour l’application effective des conclusions de ce sommet, l’État-Major Général des Armées décide de l’allègement progressif du dispositif de défense déployé le long des frontières guinéennes, à compter du mardi 17 mars 2026”, indique le communiqué, qui lance également un appel à la vigilance à l’endroit des populations.

“L’État-Major Général des Armées invite la population à demeurer vigilante et à soutenir les initiatives de paix et de dialogue entre les pays frères de l’Union du fleuve Mano”.