À l’initiative du chef de l’État guinéen, Mamadi Doumbouya, un sommet tripartite s’est tenu ce lundi 16 mars 2026 à Conakry, consacré aux différends frontaliers entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, avec la Côte d’Ivoire en qualité de pays témoin.

Les présidents sierra-léonais, Julius Maada Bio, et libérien, Joseph Nyumah Boakai, sont arrivés à Conakry à bord d’un même vol. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le Premier ministre Bah Oury, avant d’être reçus en audience à huis clos au Palais Mohammed V par le président guinéen.

À l’issue des discussions, les chefs d’État ont adopté un communiqué conjoint dans lequel ils réaffirment leur volonté de privilégier un règlement pacifique des différends, conformément à l’article 33 de la Charte des Nations unies.

“Ce sommet des chefs d’État s’inscrit dans le cadre des efforts collectifs visant à préserver la stabilité le long des frontières communes, à renforcer la coopération en matière de sécurité et à consolider les relations de fraternité et de bon voisinage entre les trois pays. Les trois présidents ont examiné la situation sécuritaire à leurs frontières respectives, en accordant une attention particulière aux récents incidents ayant engendré des tensions entre certaines communautés frontalières. Ils ont exprimé leur préoccupation face à la prolifération des crises et des conflits à l’échelle mondiale, dont les répercussions économiques, sécuritaires et humanitaires affectent particulièrement les pays en développement”, souligne le communiqué.

Dans le même document, les dirigeants réaffirment leur attachement aux principes fondamentaux régissant les relations entre États.

Ils réitèrent leur engagement en faveur de “les principes de souveraineté, d’inviolabilité des frontières, d’intégrité territoriale, d’indépendance politique, de bon voisinage et de fraternité”, tout en appelant au retour au statu quo de coexistence pacifique dans les zones frontalières.

Les trois pays ont également mis l’accent sur le renforcement de la coopération sécuritaire et économique. “Les parties se sont engagées à poursuivre une coopération sécuritaire conjointe afin de lutter contre l’insécurité, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics illicites. Elles se sont également engagées à développer et à promouvoir conjointement des activités économiques dans les zones frontalières, au bénéfice de la coexistence pacifique et de la prospérité de leurs populations respectives. Les parties ont encouragé la poursuite des initiatives de coopération économique et d’intégration régionale, notamment dans les domaines du commerce, des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement, ainsi que de la libre circulation des personnes, des biens et des services.”

Pour traduire ces engagements en actes, les chefs d’État ont décidé de renforcer la collaboration entre leurs services de défense et de sécurité, notamment à travers l’intensification des patrouilles conjointes, l’échange régulier de renseignements et la mise en place de mécanismes de communication rapide entre autorités locales et forces de sécurité.

Ils ont en outre instruit les services techniques compétents de se réunir dans les plus brefs délais afin de prévenir de nouveaux incidents, faciliter le dialogue intercommunautaire et proposer des solutions concertées.

“Elles ont convenu de convoquer, dans un délai d’un mois, un sommet de l’Union du Fleuve Mano visant à revitaliser cette institution afin de faciliter un dialogue régulier sur les enjeux de paix, de sécurité et de développement entre les États membres. Les parties ont exprimé leur volonté d’effectuer des visites de travail dans leurs pays respectifs, dans l’intérêt du renforcement de la fraternité, de la coopération et de la coexistence pacifique.”