Les réactions des citoyens surgissent de partout à propos de la hausse du prix de la viande, car de 40 000 GNF, d’autres bouchers sont passés à 45 000 GNF; une augmentation qui donne du fil à retordre aux citoyens. Mamadou Aliou Laly Diallo le maire de la commune urbaine de Labé s’est exprimé.

« Toutes ces années passées il y a eu ce problème concernant l’augmentation du prix de la viande, mais l’année dernière il y a eu une convention fixant le kilo de la denrée à 40 000 GNF jusqu’à date c’est cette convention qui est en vigueur. Pourtant quand on a été saisit par les médias et certains citoyens pour nous informer que le prix du kilo de la viande a été augmenté, nous avons mené des enquêtes qui ont révélé que parfois c’est le client qui indexe la qualité de viande qu’il souhaite acheter et donc à partir de là c’est une négociation entre lui et le boucher » affirme le maire.

Mais pour Saikou Yaya Diallo vendeur de sandwich l’autorité communale doit intervenir, « on achète un kilo à 45 000 GNF, cela ne nous arrange point, car même avec cette viande il te faut fournir beaucoup d’efforts pour dissocier la viande et les os et la plupart du temps c’est les os qui dominent, alors nous demandons à la commune de s’impliquer pour résoudre le problème il faut qu’elle joue le rôle d’arbitre entre les citoyens, ce n’est pas bien que chacun fixe le prix de son côté comme bon lui semble alors qu’ils s’approvisionnent tous au même lieu » conclue ce citoyen.

Toutes nos tentatives de communiquer avec les bouchers n’ont pas aboutit et le président de la coopérative a préféré donner sa langue aux chats.

Pour rappel à chaque approche du mois de ramadan ou des grandes fêtes en Guinée le prix des denrées alimentaires de première nécessité connaît une hausse.