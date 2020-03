Elections en Guinée: la France et l’Allemagne donnent leur position

Après le scrutin controversé en Guinée, la communauté internationale donne sa position et certains pays se disent inquiets de la situation en Guinée.

Le ministère français des Affaires Etrangères a dans un point de presse ce mardi affirmé sa préoccupation sur la situation en Guinée. Pour la France, ces élections n’ont pas été crédibles. Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n’ont pas permis la tenue d’élections crédibles et dont le résultat puisse être consensuel » indique le communiqué du Quai d’Orsay.

L’Allemagne a travers son directeur au département Afrique du ministère des Affaires Etrangères se dit aussi profondément préoccupé par la situation dans le pays.