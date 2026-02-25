Suite aux incidents survenus lors de la 17e journée de Ligue 1 Guicopres, dimanche dernier, au stade Petit Sory de Nongo, la Commission Normes, Éthique et Discipline de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) inflige des sanctions sévères contre l’AS Kaloum. Des sanctions allant des matchs à huis clos à domicile, une amende et un remboursement intégral des dommages matériels causés sur la pelouse du Hafia FC.

Les sanctions sont enfin tombées ce mercredi. La LGFP à travers sa commission Commission Normes, Éthique et Discipline a prononcé de lourdes sanctions contre le club de la presqu’île de Kaloum, battu dimanche dernier par le Hafia FC (2-0), dans un match interrompu à deux reprises (69e et 87e minutes) en raison de violences, vandalisme et jets de projectiles par des supporters de l’AS Kaloum.

L’AS kaloum est condamnée à disputer à huis clos ses quatre prochains matchs à domicile. Dans sa décision, la LGFP annonce également l’interdiction d’accès des supporters de l’AS Kaloum à tous les matchs à l’extérieur pour le reste de la saison 2025-2026.

Les sous-marins jaunes sont également condamnés au remboursement intégral des dommages matériels causés au stade Petit Sory (facture établie par la direction du stade), sous 8 jours, sous peine de forfait général.

Une sanction pécuniaire d’une amende de 16 millions GNF est aussi infligée aux kaloumistes pour interruption de match, injures, destruction de biens et gestes offensants envers les officiels.

Enfin, La LGFP informe qu’elle se réserve le droit de sanctions supplémentaires en cas de non-respect et envisage des poursuites pénales contre les individus identifiés sur les vidéos et photos des actes de vandalisme.

Ces sanctions interviennent quelques jours après le communiqué du Ministère de la jeunesse et des sports annonçant l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.