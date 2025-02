Accompagné des cadres de son département, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, s’est rendu ce mardi 25 février 2025 à la Maison centrale de Conakry pour réceptionner un important lot d’équipements destinés aux détenus. Cette livraison comprend neuf conteneurs de matériel, dont six de lits et trois de matelas et couvertures, qui seront répartis entre les établissements pénitentiaires de Conakry et de Coyah.

Insistant sur la nécessité de garantir des conditions de détention dignes, le ministre a rappelé que “chaque détenu doit voir ses droits respectés”, réaffirmant ainsi l’engagement du gouvernement en faveur du respect des droits humains en milieu carcéral.

Dans le même élan, Yaya Kairaba Kaba a procédé à la réception provisoire d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir 750 détenus. Ce complexe, doté de cellules aérées, de plafonniers et de sanitaires modernes, marque une avancée dans la transformation des prisons guinéennes en véritables centres de rééducation sociale.

“La prison ne doit pas être un mouroir”, a-t-il martelé, soulignant sa volonté de moderniser le système pénitentiaire et de faire de la justice “la boussole de la transition”.

Enfin, le ministre et sa délégation ont visité le chantier d’extension et de rénovation de la Maison centrale, saluant l’avancement des travaux visant à améliorer les infrastructures pénitentiaires du pays.