Lors d’une rencontre officielle tenue mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale de la République du Cap-Vert, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, a réitéré la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.

Cette déclaration a été faite lors d’un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, à l’issue de leur rencontre. Le chef de la diplomatie cap-verdienne a salué le leadership et l’engagement fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique, soulignant que cet engagement est un modèle pour la coopération sud-sud.

Les deux ministres ont profité de cette rencontre pour passer en revue la dynamique positive de coopération bilatérale, convenant d’intensifier leurs efforts pour renforcer les relations dans des secteurs clés. Ils ont ainsi annoncé l’organisation d’une semaine de promotion économique dans les deux pays au cours du second semestre de 2025, avec pour objectif de multiplier les échanges de visites entre les opérateurs économiques et d’améliorer le climat des affaires et des investissements, notamment à travers le développement du Partenariat public-privé (PPP).

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de diversifier et de renforcer les secteurs créateurs de richesse et d’emploi. Les deux parties ont identifié plusieurs domaines stratégiques, tels que le tourisme, la formation professionnelle, les services financiers, la pêche maritime, ainsi que la gestion et l’exploitation des ports. Ces secteurs sont des piliers du Plan stratégique de développement durable 2022-2026 (PEDS II) du Cap-Vert, et constituent des opportunités pour consolider un partenariat gagnant-gagnant.

Par ailleurs, M. Bourita a réaffirmé l’engagement du Maroc à soutenir les efforts de développement socio-économique en cours au Cap-Vert, témoignant de la volonté du Royaume de renforcer la solidarité africaine. Cette démarche s’inscrit pleinement dans les orientations des plus hautes autorités des deux pays, déterminées à faire de leur coopération un levier de prospérité partagée.