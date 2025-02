Âgé de 12 ans et élève en CM2 au groupe scolaire “Les Écureuils de Lambanyi”, Mohamed Traoré a remporté le premier prix du concours de dictée.

Organisé par l’Association Guinéenne des Écoles Privées (A.G.E.P) en collaboration avec le ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, la finale de ce concours a réuni 59 écoles, avec pour enjeu la représentation de la Guinée à la finale internationale à Montréal.

Le concours représente avant tout un moment de partage de la langue, un moyen d’affiner les esprits tout en amusant. Il rappelle que les mots ne sont pas seulement des lettres alignées, mais qu’ils portent en eux l’histoire, la culture et la créativité. Il permet aux écoles, à travers la copie de leurs élèves, de se remettre en question sur le niveau d’apprentissage de leurs apprenants. Il constitue également une source de motivation et de fierté pour les familles, développe la confiance en soi et valorise la maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Après une compétition rude et intense entre les élèves, le jury a délibéré et a désigné Mohamed Traoré comme vainqueur de la première place.

« En tant que membre de la Direction et Référent Culture de l’établissement, je tiens à exprimer toute mon admiration pour Mohamed Traoré et sa performance à la Dictée PGL Guinée 2025. Mohamed a non seulement remporté la première place, mais il a également démontré un talent exceptionnel, une détermination sans faille et une passion pour la langue française qui nous inspirent tous. Sa victoire est le fruit d’un travail acharné, d’une curiosité insatiable et d’un amour profond pour les mots. Cette réussite est aussi le résultat d’un effort collectif. Je tiens à remercier chaleureusement :

– Les encadreurs qui ont su éveiller sa passion pour la langue française et l’accompagner avec bienveillance et expertise.

– La famille de Mohamed, qui l’a toujours soutenu et encouragé dans ses efforts.

– Notre Directrice, qui a créé un environnement propice à l’épanouissement de nos élèves et qui a toujours cru en leur potentiel.

– L’Association Guinéenne des Écoles Privées (AGEP), pour l’organisation de ce concours stimulant qui met en valeur l’excellence de nos élèves et promeut la langue française.

Cette victoire est une source de fierté pour notre établissement, pour notre communauté et pour toute la Guinée. Mohamed Traoré portera haut les couleurs de notre pays lors de la grande finale internationale au Canada, et nous serons tous derrière lui pour l’encourager davantage », a déclaré Amadou Sadjaliou Barry.

Visiblement satisfait de son résultat, Mohamed Traoré, n’a pas caché ses sentiments.

« Je ressens beaucoup de joie, et je voudrais dire à ceux qui n’ont pas gagné qu’il y aura peut-être une autre chance. Ne vous découragez pas.»

Grâce à ce prix, Mohamed Traoré représentera la Guinée au Canada, au mois de mai prochain.