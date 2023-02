Depuis la prise du pouvoir du CNRD, le parti de Sidya Touré n’a pas caché son opposition aux actions de la junte en Guinée, notamment l’interdiction de manifester et l’incarcération du leader du FNDC.

Président l’assemblée générale du parti, ce samedi 25 février 2023, Sekou Tidiane Conté membre du bureau exécutif revient sur l’arrestation de Foniké Mengué et estime que le CNRD ne peut empêcher les Guinéens de s’exprimer : « Est-ce que vous savez qu’un coup d’État est une violation de la loi et la manifestation est reconnue par la constitution. Entre Foniké Menguê et le CNRD, qui devait être en prison ? C’est le CNRD. Nous n’avons pas peur de dire la vérité à Mamadi Doumbouya et au CNRD. Nous sommes des Guinéens et personne ne peut empêcher les Guinéens de s’exprimer. Ils ont pris le pouvoir parce que quelque part, c’est le leadership d’Alpha Condé qui a violé la Constitution. Nous, on est passé par la voie légale pour contester cela, mais eux ils ont violé la loi, parce qu’un coup d’État n’est pas inscrit dans la Constitution. Pourquoi les Foniké Mengué sont en prison, parce que tout simplement dès que vous êtes critiques face aux actions du CNRD vous êtes automatiquement interpellés. Mais, où est la boussole de cette transition, où est le respect des droits humains. C’est ce qui nous inquiète ».

Sur la tenue du symposium sur le constitutionnalisme, ce cadre proche de Sidya Touré déclare avec fermeté « Comment ils pensent qu’ils peuvent rédiger une Constitution sans nous, ce n’est pas possible, nous n’accepterons pas. La Constitution, c’est la clé de tout ce que nous entreprenons. Ils ne vont pas s’asseoir quelque part et organiser des séminaires pour gaspiller l’argent public alors qu’il y a la souffrance dans le pays. La Constitution qu’on a, avec un gouvernement sérieux ce boulot ne peut pas nous amène à faire des conférences de gauche à droite. Il y a des spécialistes pour ces questions-là, il faut qu’on soit un peu sérieux. Très rapidement, il faut faire le toilettage et pour proposer quelque chose au peuple de Guinée. Le CNRD en collaboration avec les acteurs, on peut régler ces problèmes ».