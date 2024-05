NSIA Assurances Guinée a organisé, ce jeudi 25 avril 2024, la toute première édition du B4 du RISK MANAGER. Ce concept vise à répondre aux besoins professionnels et aux préoccupations personnelles en matière d’assurance des participants.

Cet événement, qui s’est déroulé dans un complexe hôtelier, a rassemblé de nombreux professionnels, entrepreneurs et représentants d’organisations du secteur financier en Guinée. Tous étaient désireux de mieux comprendre les enjeux et les meilleures pratiques en matière de gestion des risques.

Le panel, composé de leaders d’opinion dans le domaine, a offert une plateforme dynamique pour discuter des défis actuels et émergents liés à la gestion des risques dans le contexte guinéen.

Madame Maïmouna BARRY, Directrice Générale de NSIA Assurances Guinée et membre du panel, s’est exprimée sur l’importance de cet événement dans le paysage financier guinéen. Elle a souligné les perturbations récentes, qui ont affecté de nombreuses entreprises et ménages, mettant en lumière le besoin crucial de sensibilisation sur la gestion des risques : « Depuis le mois de décembre, nous avons quand-même rencontré un certain nombre d’évènements tels que l’explosion, qui a entraîné beaucoup de perturbation dans la vie des entreprises, des PME, des personnes, des ménages. Nous nous sommes rendu compte que les populations, les entrepreneurs, les opérateurs économiques ne sont peut-être pas au courant qu’ils ont des moyens de gérer ces risques-là. Nous avons donc jugé nécessaire de partager des notions de risque et faire comprendre à quel point une gestion optimale des risques qu’ils ont en (entreprise), des risques sociaux…, en fait, suivant les catégories de risques peuvent leur permettre de se pérenniser. »

Madame Maïmouna BARRY a également souligné le manque de culture de l’assurance. La Directrice Générale de NSIA ASSURANCES Guinée a insisté sur la nécessité de la communication et de la pédagogie pour sensibiliser davantage sur le sujet. Elle a notamment mentionné les assurances obligatoires en Guinée, comme l’assurance automobile.

Monsieur Mamadou Ciré Bah, Directeur de la Supervision des Assurances à la BCRG (Régulateur), a souligné l’importance croissante du Risk management, affirmant que les récentes évolutions de l’écosystème financier international soulignent l’importance cruciale pour toute institution financière de maîtriser ses risques pour assurer sa viabilité.

Monsieur Patrick Didier Koffi, Chef de Département Marketing chez NSIA GROUPE, a mis en avant l’importance de ces sessions pour aider les partenaires à identifier et à gérer efficacement les risques liés à leurs activités, qu’ils concernent les actifs ou les personnes employées. « Qu’il s’agissent des risques portant sur leurs actifs ou les risques sur les personnes qu’elles embauchent. C’est justement l’intérêt de ce panel : faire en sorte que les gens prennent conscience et comprennent également le rôle de l’assurance. Ce n’est pas seulement pour gérer les risques, mais leur donner des conseils, les accompagner et leur proposer les meilleures couvertures pour pérenniser leurs activités », a-t-il affirmé.