Le RPG arc-en-ciel a tenu son assemblée générale ce samedi 25 septembre 2023, à son siège à G’bessia. A cette occasion, Momo Camara, membre de la direction politique du parti est revenu sur la détention des leurs leaders et envisage une reconquête du pouvoir par le parti jaune.

Il a fait savoir que malgré les difficultés que rencontre le RPG arc-en-ciel le parti restera toujours debout. C’est pourquoi, il invite les militants et sympathisants à rester unis afin de reconquérir le pouvoir.

«Vous savez le RPG Arc-en-ciel traverse actuellement une situation difficile. Notre leader vit en exile. Ses principaux collaborateurs sont en prison. Ils sont privés de liberté mais aussi ils leur manquent la plus importante des richesses qui est la santé sans laquelle les autres biens sont illusoires. Nous réitérons à nos amis notre compassion ».

Face à cette situation qu’il vient de décrire, ce responsable du RPG envoie un message à ses détracteurs, qui selon lui, tentent de diviser les militants et responsables.

« Nos détracteurs qui pensaient hier que le RPG allait mourir sont inquiets. Nos adversaires ont peur. Ils changent de stratégie. Ils ont diffamés ça n’a pas répondu. Qu’est-ce qu’ils veulent maintenant ? Ils veulent nous diviser. Je dois vous dire en toute honnêteté que notre ennemi principal c’est la division. Tout ce qui nous divise nous affaibli. La division nous rend fragile, vulnérable et nous éloigne du pouvoir. Mais ils ne peuvent pas nous diviser parce que vous êtes là les militants. On doit être uni. Uni, nous sommes forts et invincibles », a-t-il lancé.