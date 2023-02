Le président Alpha Condé ne digère pas la perte du pouvoir. Au cours d’un entretien téléphonique avec nos confrères de Mosaïqueguinee, il a révélé comment il compte s’y prendre avec l’aide des forces sociales.

«On est en train de constituer les forces sociales pour chasser ces gens-là. On va s’unir pour barrer la route à ces gens-là. Pour cela, on va aller avec tout le monde, qu’ils soient nos partenaires ou pas, c’est-à-dire les opposants à notre pouvoir. Pour moi, c’est la Guinée qui compte. Je n’aime pas ressasser le passé. Je ne suis pas non plus un revanchard. Vous avez vu que j’ai collaboré avec ceux qui m’ont combattu quand j’étais opposant», rapporte nos confrères.

Alpha Condé révélé également qu’après le 5 septembre Bouya Konaté est celui qui l’aurait déposé une lettre de démission pour signature mais qu’il a aussitôt déchiré.

«Quand j’étais avec eux là-bas, il n’a jamais voulu me rencontrer. Je n’ai vu les officiers que quand j’ai quitté Abu Dhabi. J’étais gardé par eux sans télé ni radio. Je n’avais rien. J’étais avec les soldats. C’est en ce moment que Bouya Konaté m’a envoyé un papier que je dois signer pour démissionner. J’ai déchiré le papier, et je l’ai jeté dans les toilettes. J’ai dit aux jeunes soldats qui sont venus me voir après que je suis digne et que je ne démissionnerai jamais. Ils le savent. C’est seulement à mon retour de là-bas, qu’Amara Camara, Mory Condé, Balla Samoura et Sadiba Koulibaly sont venus me voir», ajoute nos confrères.