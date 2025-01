L’ancien ministre du Commerce s’est exprimé une nouvelle fois ce samedi 25 janvier 2025, sur le “refus” des représentants des Forces vives de Guinée de se retirer du CNT. Marc Yombouno invite le président Dansa Kourouma à se méfier de ces derniers.

Marc Yombouno a particulièrement cité Sayon Mara, représentant du RPG arc-en-ciel, qui a ouvertement exprimé son “refus” de quitter le CNT dans une publication.

“Il est parti là-bas au compte du parti. En politique, on doit être fidèle, loyal et responsable. Quand on te dit de revenir, tu reviens d’abord avant de poser des questions. Cela n’a pas été le cas pour Sayon Mara. Quand on épouse une femme qui ne répond plus aux attentes de ses parents, il faut se méfier. Une femme qui n’a pas eu peur de ses parents, pourrait-elle rester fidèle à son mari ?”, s’interroge l’ancien ministre.

Pour répondre à l’appel lancé par son parti, lui demandant de quitter le CNT, Sayon Mara avait écrit sur sa page Facebook : “Une sagesse maninka nous enseigne que donner sa fille en mariage ne donne pas le droit à un père de venir la reprendre ou de diriger son foyer comme bon lui semble. Chaque foyer a ses règles et principes. Bon début de semaine à tous.”

Pour Marc Yombouno, Sayon Mara aurait dû mettre de côté cet adage et obéir à la décision de son parti :

“Il est dit dans les dix commandements, après Dieu, honore ton père et ta mère. Il (Dieu) n’a pas dit : honore ton service, honore ton chef, ou honore le président de la République… Il ne fallait pas recourir à cet adage sur le mariage, cela ne tient pas.”

Selon l’ancien ministre du Commerce, le président du CNT “devrait se méfier” de ces personnes qui ont refusé de suivre les instructions de leurs partis. “S’ils ont trahi leur parti d’origine, ils risquent de faire pire là-bas. Pour le moment, nos portes restent ouvertes. Il est militant, et il reste véritablement l’enfant prodige que l’on recherche.”