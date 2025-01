Alors que d’autres partis politiques s’activent dans l’organisation de leur congrès national, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein décide d’attendre d’abord. À l’occasion de l’assemblée du parti ce samedi 25 janvier 2025, Fodé Oussou s’est exprimé sur cette question.

Selon le vice-président chargé des affaires sociales à l’UFDG, seules les personnes membres du parti sont habilitées à se porter candidates.

Concernant la date, le bras droit de Cellou Dalein déclare ceci : “Nous allons organiser notre congrès, la date sera connue très bientôt. Ceux qui sont candidats, ceux qui veulent être président de l’UFDG, préparez-vous ! Commencez à faire votre campagne. Tous les responsables du parti, de la base au sommet, qui veulent être candidats, doivent se préparer à faire campagne, et cela se déroulera dans la plus grande transparence. Ceux qui ne sont pas concernés par le congrès de l’UFDG sont ceux qui ne sont pas du parti. Toute personne, homme ou femme, qui a été exclue de l’UFDG ne peut pas être candidate. Nous sommes un parti démocratique, et tout se fera dans la transparence.”

Fodé Oussou Fofana rassure qu’il “n’y aura pas de désordre” dans l’organisation du congrès.

“Vous faites votre demande, vous faites votre campagne, et le jour J, il y aura un vote. On saura qui est qui, qui pèse quoi, et qui représente quoi.”