Après les départs du GDE d’Aboubacar Soumah et GeCi de Fodé Mohamed Soumah, c’est au tour du MPDG de Siaka Barry de jeter l’éponge au sein de la CORED. A travers un courrier transmis lundi 24 janvier 2022 au président de cette coalition, Siaka Barry a justifié ce retrait par le positionnement politique actuel de cette coalition qu’il juge non conforme à ses vues.

Par ailleurs, l’ancien ministre des sports rassure tout de même de poursuivre son combat révolutionnaire avec d’autres formations politiques stratégiquement plus proches de ses démarches et plus conformes à ses aspirations.

Nous vous proposons le courrier du MPDG relatif à la décision du retrait de la CORED: