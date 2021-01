Depuis quelques jours, des déclarations de certains membres du bureau de la jeunesse du RPG arc-en-ciel circulent faisant état d’une contestation face à la reconduction de certains ministres notamment Dame Zeinab Nabaya à la tête du ministère de l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle et de l’emploi.

Dans une déclaration publiée ce lundi 25 janvier, le bureau politique national du parti s’indigne et condamne ses attitudes qu’il qualifie d’inadmissibles, et qui serait destinés à distraire les militants et sympathisants ainsi que l’opinion publique dans le but d’entretenir dans leurs rangs, la suspicion entre les responsables et militants à la base.

Poursuivant, le parti au pouvoir accuse certains cadres mécontents au sein de l’Administration d’être à l’origine de ce disfonctionnement.

«Des cadres connus de tous, contrariés dans leurs ambitions ou leurs projets d’accéder à des hautes fonctions, nourrissant une certaine déception, essaient aujourd’hui d’alimenter des polémiques ou de nuire à l’image du parti par certaines déclarations. Au lieu d’œuvrer pour la cohésion sociale et l’unité politique derrière le professeur Alpha condé.»

Par ailleurs, le RPG réaffirme son soutien et sa solidarité à toutes les actions et décisions de son leader historique et légitime le professeur Alpha condé et compte par la même occasion tirer des conséquences de ses agissements « hostiles et déraisonnables envers notre organisation politique. »