Une Commission interministérielle d’appui et de suivi des projets d’infrastructures et de travaux publics vient d’être créée ce jeudi 23 décembre 2021 sous l’autorité du président de la transition.

La commission interministérielle dont-il est question, est composée de dix membres entre autres la présidence et la vice-présidence. Le Général Aboubacar Sidiki Camara Ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale occupe la présidence et celui des infrastructures et des transports Yaya SOW, la vice-présidence.

Cette commission comme son nom l’indique est chargée d’appuyer et d’assurer le suivi des projets d’infrastructures et des travaux publics, d’assurer le respect des cahiers de charges en matière de qualité, de délai et de la sécurité.

Elle est également chargée de lever toutes les contraintes liées à l’exécution des travaux publics, d’assurer la mise en œuvre des études d’impact environnemental et social. Mais aussi de la régularité et la sécurité des transactions financières liées aux travaux publics.

2 SOW