Guinée: les prochaines machinations obscures d’Alpha Condé (première artie)

Depuis l’annonce du coup d’état constitutionnel beaucoup de Guinéens se demandent quelle serait la meilleure solution pour empêcher Alpha Condé de réaliser son ambition de s’éterniser au pouvoir, ou de plonger le pays à plus de manipulations politiques. Beaucoup d’autres Guinéens se demandent à quel prix réussira-t-il sa mission car c’est un téméraire politique qui n’a jamais reculé dans ses manœuvres. Il y en a d’autres qui se demandent quelles sont les démarches politiques d’Alpha qu’il faudrait identifier, affronter et empêcher de se réaliser afin de sauver dans l’urgence le pays.

Tous les guinéens savent tout de même que si Dadis disait en 2009 qu’il a ramasse le pouvoir dans la rue, lui Alpha, il l’a ramassé sous la table. Il n’a jamais gagné une élection et a toujours réussi à conquérir le pouvoir de sous la table grâce à la magie des manœuvres obscures dont lui seul est détenteur des secrets. S’il faut passer sur l’épaule d’un certain Guinéen pour tromper un autre et aboutir à une victoire temporaire, notre Alpha est prêt à le faire et l’a fait devant nous tous ici en Guinée. Faut-il ridiculiser, abuser, humilier, faire mentir gros, promettre l’inaccessible pour accéder au pouvoir?

Alpha est prêt et l’a exercé avec succès devant nous tous ici en Guinée. Il vient d’amorcer une étape glissante de changement de la constitution mais ceci n’est ni une nouvelle ambition et ni une surprise pour quelqu’un qui sait observer Alpha dans sa calomnie contre la Guinée. Il a toujours jouit de la chance d’être le catalyseur de la vie sociopolitique du pays et en abuse quand il veut, et comme il le veut. C’est lui qui a toujours su quand est-ce qu’il faut faire frustrer une partie du peuple et quand est-ce qu’il faut calmer le jeu. C’est lui qui a toujours su vers où orienter l’opinion et quand est-ce qu’il faut l’éclairer à son bon vouloir. C’est lui qui a toujours su quand est-ce qu’il faut désorienter le peuple en agissant à l’ombre et quand est-ce qu’il faut s’activer à avancer dans sa propre politique de consolidation du pouvoir, sans jamais laisser de traces. Lui seul sait que cache-t-il derrière cette annonce de va-t-en-guerre qui détruit le peu de démocratie qu’on avait acquis depuis les années 90.

Que fera-t-il de nous dans les mois à venir? Allah seul sait mais lui Alpha croit disposer de toutes les cartes pour avancer dans sa malice, des cartes que j’énumère ici afin d’alerter le peuple en général et les acteurs politiques en particulier.

Première Carte : Les élections législatives 2020

Alpha fera tout pour tenir les législatives au plus vite et s’octroyer une légitimité parlementaire absolue qui lui permettrait de faire voir au monde entier que c’est de la volonté du peuple qu’il agit en changeant la constitution. Les députés élus en 2013 dont le mandat a déjà expiré n’ont pas su détecter les signaux politiques qui alertaient sur la possibilité du président de la république de passer par l’assemblée pour se renouveler et élargir le pouvoir. Les députés surtout de l’opposition démocratique auraient pu montrer leur attachement à la vérité en rendant solennellement le tablier à la date prévue. Ils vous diront que s’ils quittaient l’assemblée nationale la mouvance présidentielle allait voter des lois destructrices.

Pourtant leur présence n’a pas beaucoup empêché ceci non plus. Fort malheureusement ils ont préféré leur petit salaire à la facilitation courageuse de l’avènement salutaire de la vérité et de la démocratie en Guinée. Aujourd’hui l’un des plus grands rêves d’Alpha est de voir se tenir les législatives que ce soit en février ou après mais qu’elles se tiennent comme on l’attend en sa faveur. Il veut tout pour lui. Et ceci se manifeste par le recensement sélectif des électeurs et la volonté du président de la CENI d’aller au plus vite. S’il dispose d’une plus grande majorité à l’assemblée nationale et que son projet constitutionnel pourrait être vu et approuvé par un deuxième président d’assemblée, Alpha croit réussir ainsi un grand paris dans son jeu de cartes politiques vers une éternisation de son pouvoir. Il dispose d’une large marge de manœuvre car si certains opposants refusaient de participer aux législatives, lui Alpha a toute une foule de partis politiques dans sa valise. Il ne lui suffirait que de réanimer quelques-uns, acceptables dans chacune des régions du pays, pour avancer dans sa besogne.

Pourquoi les législatives et l’assemblée alors qu’il a déjà une majorité ? Alpha croit que s’il attribuait quelques sièges parlementaires de plus à l’opposition elle saurait croire qu’il organiserait des présidentielles crédibles avant la fin de l’année. Ainsi le suivrait-elle et lui ferait-elle moins de pression, au moins pour un certain temps. Il croit également qu’on le taxerait un peu plus de démocrate et qu’en cas de décisions ultimes au cas où il y aurait un empêchement des élections présidentielles, ce qui est une de ces options, qu’il jouirait lui de certaines faveurs qui lui consolideraient le pouvoir ou bien qui lui garantiraient un merveilleux statut d’ancien chef d’état. Les députés pourraient peut-être lui assurer une immunité à vie et ne jamais laisser la justice une chance de vérifier ses valises à la fin de son mandat.

Les prochaines élections législatives ne sont donc qu’un simple test pour lui de jauger la vigilance des opposants et de la société civile mais aussi de repositionnement politique pour mieux embellir son changement de la constitution. Lorsque voudront se désolidariser de ce processus les députés de l’opposition, Alpha usera d’autres moyens comme la signature d’accords et conventions, les sermons des religieux, les forces communautaires et tribales, sans oublier des calamités « naturelles » s’il le faut pour adoucir le ton et faire avaler une pilule amère. Seuls nos opposants et nos forces sociales sauraient empêcher de vives voix les élections législatives en appelant à un recensement plus clair de la population avec un autre opérateur consensuel, un changement dans le fond et la forme de la CENI pour lui enfin donner toute son indépendance, mais aussi un respect des processus légaux comme établi dans la constitution de 2010, et en militant fermement pour l’indépendance de la justice.

Notre Alpha fait marcher son propre train et se croit imperturbable mais si la société civile et l’opposition cessaient ensemble d’être des forces de réaction et agissaient en amont et en aval simultanément, la destinée de la Guinée pourrait revivre la démocratie au bout de leur noble sacrifice. L’occasion est de taille ; boudez urgemment les élections législatives ! C’est une énième chance à ne pas rater ! Ces élections ne peuvent pas être transparentes avec ce fichier, cette CENI et ce gouvernement et même s’il était transparent Alpha userait des moyens habituels pour triompher et se fortifier. Il a déjà perdu la confiance de ceux qui le croyaient démocrate et il ne peut rien nous promettre en contrepartie qui soit à la fois légal et plausible.

Comment Alpha manipulera-t-il la junte militaire en 2020 ? C’est le thème de notre prochain article ! Dans l’espoir que les leçons seront tirées, améliorées et méthodiquement appliquées par toutes les forces vives de la nation afin que s’éveille la Guinée ! Pensons-y !

Libre tribune d’Abdoul K. Diallo

L’Agronome