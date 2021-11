Monsieur Sun Xhiushun a été reçu en audience par le premier ministre ce mardi 23 novembre 2021. Le coordinateur général et actionnaire majoritaire du projet SMB / Simandou a fait l’état des lieux, relative aux minerais de fer des blocs 1 et 2 dudit projet. Cette occasion a permis d’annoncer la mise en disposition de l’Etat guinéen, de gigantesques réalisations dans la zone d’ici 2025.

L’invité de Mohamed Béavogui a fait montre d’une volonté de mobilisation de ressources financières et la finalisation des études de faisabilité afin d’accélérer la réalisation des infrastructures d’évacuation du minerai de classe mondiale.

Fadi Wazni, le promoteur associé du projet et fondateur du groupe de logistique terrestre United Mining Supply (UMS), a signalé la nécessité de présenter au premier ministre, l’état d’avancement du projet Simandou. Le Franco-Guinéen rassure à cet effet que la volonté consiste à respecter le calendrier “pour terminer la construction du chemin de fer d’ici fin 2024 et aboutir à un début de production commerciale en 2025, avec à la clé, la construction d’un chemin de fer de 670 KM et d’un port en eau profonde à Morebayah. »

« Nous sommes à un moment où il faut que la Guinée profite des richesses créées dans les mines ()», a invite le chef du gouvernement de la transition. Mohamed Béavogui qui souhaite que l’exploitation minière soit combinée au développement industriel et agricole, a aussi invité la SMB a jouer un “partenariat stratégique vrai », rapporte le service de communication de la Primature.