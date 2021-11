Alors que la date butoire pour le dépôt des dossiers des candidatures pour le Conseil national de la transition arrive à expiration, l’inter-coalition dirigée par Mamadou Sylla, démarche auprès du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation pour un léger report du délai.

Ce report d’une semaine sollicité dans le communiqué adressé au ministre Mory Condé, vise à permettre aux partis politiques de mieux se comprendre sur la désignation de leurs représentants au Conseil national de transition.

A travers le même document, l’inter-coalition a indiqué avoir procédé à son propre partage des 15 places octroyées à la classe politique.

Contrairement à celui fait par les autres coalitions, qui a prévu huit (8) places pour le RPG Arc-en-ciel et l’ANAD, Mamadou Sylla et son équipe propose à leur tour 3 places pour le RPG, 3 pour l’ANAD, 3 pour la CORED, 2 pour la COPED, 2 pour ADC-BOC, 1 place pour la CPR de Dr Faya Milimouno et 1 place pour l’UFR et ses alliés.

Ci-dessous le communiqué de l’inter-coalition, adressé au MATD.

Lisez !