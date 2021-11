Finalement, la classe politique a choisi leurs représentations pour le CNT, lors d’une réunion tenue ce mercredi 24 novembre 2021 dans une université de la capitale guinéenne.

Au sortir de la réunion qui s’est tenue à huis clos, Mme Yansané Bintou Touré a lu à la presse le rapport final sur leur rencontre. Elle assure que malgré les divergences idéologiques et stratégiques qu’un accord global a été trouvé par une large majorité de la classe politique. Elle a indiqué dans son allocution que dix-huit critères ont prévalu dans la répartition des sièges. S’agissant des choix des représentants de la classe politique, l’accent a été mis sur deux critères: « Finalement, une réunion tenue ce mercredi 24 novembre a permis à l’ensemble des acteurs d’examiner les dossiers de présentation des candidats proposés par les coalitions et de les valider en prenant en compte les critères de compétence et de probité morale. »

La classe politique compte déposer la liste de ses représentants ce jeudi 25 novembre 2021 au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

2SOW