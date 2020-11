Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) qui réclame toujours sa victoire à la dernière éléction présidentielle du 18 octobre 2020 annonce que sa formation politique est toujours en contact avec les responsables du parti arrêtés, il y a quelques semaines.

À en croire le principal opposant guinéen, une délégation du parti, composée notamment du vice-président Fodé Oussou Fofana et de Halimatou Dalein Diallo, s’est rendue à la maison centrale de Conakry, ce lundi 23 novembre 2020.

« Nous sommes en contact avec les détenus. On a pu obtenir une délégation de la haute direction du parti, composée de trois personnes, seulement, on en voulait plus, mais le juge a estimé qu’il ne pouvait pas donner l’accord à plus de personnes. Ceux-ci se sont rendus là-bas hier pour rencontrer une partie des détenus pas tous. Parce qu’ils n’ont pas pû rencontrer Elhadj Cherif Bah et Abdoulaye Bah.», a déclaré Cellou Dalein Diallo dans l’émission Œil de Lynx.