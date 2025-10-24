Alors que les mobilisations en faveur d’une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle de décembre se multiplient à travers le pays, certaines voix s’élèvent pour dénoncer l’implication de corps professionnels dans ces initiatives politiques.

C’est le cas de Mohamed Cissé, porte-parole du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), qui estime que certaines catégories de citoyens devraient s’abstenir d’associer leur image à ce type de mouvement.

Selon plusieurs médias, le personnel soignant de l’hôpital régional de Kankan a organisé, ce jeudi 23 octobre, une manifestation pour exiger que le président de la transition officialise sa candidature dans un délai de trois jours, menaçant de fermer l’établissement en cas de silence. Une attitude que Mohamed Cissé condamne fermement.

“Regardez ce qui se passe aujourd’hui à Kankan. Les gens qui ont prêté serment de sauver l’être humain. Ils disent qu’ils ne vont pas sauver l’être humain si quelqu’un ne viole pas sa propre parole”, a-t-il déclaré, estimant que cette démarche “va à l’encontre des principes qui régissent la profession médicale en Guinée”.

Poursuivant sa réaction, il s’interroge sur la perte de repères au sein du corps médical : “Le symbole de la droiture, le symbole de la droiture et de l’honnêteté et même le symbole même du dessus de la mêlée on dit, je vais refuser de sauver l’être humain si’ quelqu’un ne viole pas sa propre parole. On se demande dans quelle situation nous sommes en fin de compte. Peut-être que le contexte est tel que ça doit nous permettre de comprendre, parce que tous ceux qui ont pris part à cette manifestation doivent reprendre leur serment devant un collège de médecins”.

Pour le porte-parole du PEDN, ce comportement remet en cause la formation et les valeurs inculquées aux professionnels de santé . « Ça ne sert à rien de former les gens dans les universités, leur donner des notions de théologie et d’éthique et que dans l’exercice de ces fonctions, ces mêmes personnes ignorent totalement ce pour quoi l’État a investi en eux des dizaines d’années et se mettre à se comporter comme des instruments de manière très honteuse », a-t-il conclu.