Conakry s’impose cette semaine comme la capitale ouest-africaine de la coopération scientifique et de l’innovation face aux enjeux climatiques. Le ministre guinéen de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé mercredi 24 septembre 2025 au lancement de la session extraordinaire du Conseil des ministres du Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL).

Cet événement d’envergure, organisé à la veille du Conseil ministériel prévu vendredi prochain, réunit chercheurs, décideurs et partenaires régionaux pour réfléchir aux stratégies de lutte contre le changement climatique et renforcer la résilience des pays de la sous-région.

Le WASCAL, basé à Ouagadougou, est une organisation de recherche et de formation qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest autour des thématiques cruciales du climat, de l’adaptation des terres et du développement durable. En accueillant la 6ᵉ édition de son Conseil d’administration ainsi que cette session extraordinaire du Conseil des ministres, la Guinée confirme son rôle moteur dans la gouvernance scientifique régionale.

Pour le Dr Facinet Conté, chef de cabinet du MESRI, ces assises marquent un moment clé :

« La tenue successive de la session du Conseil d’administration et de la 6ᵉ réunion du Conseil ministériel constitue une étape stratégique dans la vie de notre organisation commune. Elle traduit notre volonté collective de renforcer la gouvernance scientifique et de relever ensemble les défis liés au changement climatique, au développement durable et à l’innovation technologique. »

Il a également salué la synergie d’action exemplaire entre la commission nationale d’organisation et le comité de pilotage du WASCAL, qui ont conjugué leurs efforts pour assurer la réussite de cette double rencontre.

En tant que président en exercice du Conseil des ministres du WASCAL, Alpha Bacar Barry a rappelé la vocation première de l’institution :

« Le WASCAL est une réponse collective et ambitieuse aux défis environnementaux et climatiques qui frappent notre région. Sa vision est claire : produire et valoriser la recherche scientifique afin de renforcer la résilience de nos communautés et promouvoir une gestion durable de nos ressources naturelles. »

Mais il a tenu à alerter sur les défis persistants :

« Nous devons être plus ambitieux que nos partenaires financiers dans le soutien de ce projet vital pour notre survie. Nos contributions doivent être honorées à temps afin de donner à WASCAL les moyens de son action. »

Un appel clair aux États membres pour qu’ils assument pleinement leur part de responsabilité, au-delà du soutien extérieur, notamment celui du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), partenaire historique de l’organisation.

Autre fait marquant de la rencontre : la participation de la Guinée-Bissau. Bien que n’étant pas encore membre effectif, le pays a confirmé son intention de rejoindre officiellement le WASCAL après ses élections législatives prévues le 23 novembre.

Le vice-ministre de l’Enseignement supérieur, Jibrilou Diallo, a insisté sur la nécessité d’agir collectivement :

« Le changement climatique est l’une des plus grandes menaces à notre survie. Le WASCAL est un outil scientifique essentiel pour y faire face, et la Guinée-Bissau est déterminée à en devenir membre effectif. »

Cette future adhésion témoigne de l’attractivité croissante de l’institution et de son rôle central dans la construction d’une réponse scientifique régionale face aux défis environnementaux.

Le représentant du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), Dr Christian Alecke, a rappelé l’importance des initiatives conjointes :

« Le projet Climate Services for Risk Reduction in Africa (CS4RA), porté avec l’Afrique de l’Ouest, l’Allemagne et d’autres partenaires européens, illustre la place déjà incontournable de WASCAL dans la recherche climatique. Plus de 130 propositions de projets ont été déposées, toutes coordonnées par des partenaires ouest-africains. Cela démontre que WASCAL est aujourd’hui reconnu comme un acteur international majeur dans le domaine des sciences du climat. »

Il a également insisté sur la nécessité pour les États membres de s’acquitter régulièrement de leurs contributions annuelles, condition essentielle pour la durabilité de l’organisation :

« Les contributions nationales sont la base du fonctionnement de WASCAL. Elles garantissent sa pérennité et doivent s’accompagner d’une stratégie claire pour les cinq prochaines années. »

En accueillant cette session extraordinaire, la Guinée confirme son engagement à faire de la science et de l’innovation des leviers de développement et de résilience face au changement climatique.

Alors que huit ministres de l’Enseignement supérieur de la sous-région sont attendus vendredi à Conakry, l’ambition affichée est claire : transformer les résultats de la recherche en solutions concrètes, accessibles et durables pour les populations ouest-africaines.

À travers cette mobilisation, le WASCAL apparaît plus que jamais comme une plateforme régionale incontournable, à la croisée des savoirs scientifiques, des décisions politiques et des aspirations des peuples.