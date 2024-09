Les Forces vives de Guinée appellent à une manifestation “historique” le 28 septembre 2024, aux États-Unis d’Amérique.

“Nous nous adressons à vous, patriotes établis aux États-Unis d’Amérique, qui croyez fermement en l’engagement civique et patriotique, et qui, dans l’âme et dans le sang, êtes résolument opposés à la gestion unilatérale et arrogante de la période d’exception instaurée depuis le 5 septembre 2021 par le CNRD, sous la direction de l’auto-proclamé général des corps d’armées.

Nous vous invitons à une manifestation historique prévue pour le samedi 28 septembre 2024, où nous réitérerons nos revendications essentielles, qui sont et demeurent :

– Le retour à l’ordre constitutionnel.

– La libération immédiate et sans condition des cadres du RPG illégalement emprisonnés depuis trois ans.

– La libération immédiate, inconditionnelle et définitive de nos camarades enlevés depuis le 9 juillet 2024 par les forces spéciales et la gendarmerie, dont le camarade Oumar Sylla dit Foniké Mengue, coordinateur national du FNDC, et le camarade Mamadou Bilo Bah, responsable des antennes du FNDC, ainsi que tous ceux détenus à la Maison centrale, dont les camarades Ramadan et Korka.

– La libération immédiate et inconditionnelle des camarades Moussa Mara dit Elsisi, Bankalan Kaba et Ramatoulaye Kolon Diallo, kidnappés à Siguiri.

– La libération de tous les détenus politiques et le retour sans conditions des exilés politiques”, lit-on dans le communiqué des Forces vives.

L’itinéraire de la manifestation est prévu comme suit : le rassemblement aura lieu à partir de 9h30 devant la mission permanente de la République de Guinée, située au 140 E 39th Street. Le départ en direction des Nations Unies est prévu à 12h.