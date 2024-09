Dans leur dernier titre intitulé “Esprit Jeune”, le groupe Banlieuz’art fait résonner un message puissant de soutien au général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée. Avec plus de 50 000 vues sur YouTube, le duo composé de King Salomon et Marcus exhorte les Guinéens à ne pas céder à la violence et à préserver la cohésion nationale.

À travers des paroles engagées, les artistes rappellent le courage du 5 septembre 2021, date marquant un tournant dans l’histoire politique du pays. « Ne brûlons pas le pays, arrêtez. Le Président est là, le dictateur a été délogé par mon général », lancent-ils, soulignant l’importance de la stabilité et de la paix. Ils rendent hommage à Doumbouya, le décrivant comme un “Monsieur géant”qui a su tirer le pays de la souffrance.

Le clip dénonce également la corruption qui gangrenaient les institutions. « Avant, les voleurs à col blanc pouvaient diriger ce pays. Il n’y a pas de tricherie plus grande que ça », affirment les artistes, incitant les Guinéens à reconnaître les avancées réalisées sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. Dans un appel à la compréhension, ils ajoutent : « Mon Président, ne te fâche pas contre eux », invitant le président de la transition à avoir le dos large.

Si ce clip, à la fois artistique et politique, s’inscrit dans une volonté de rassembler la population autour d’un projet commun pour l’avenir de la Guinée, certains y voient un acte de compromission. « Aujourd’hui encore, je vais continuer de croire à ce slogan. Tout Guinéen est corruptible, mais c’est le degré qui diffère. Des artistes qui se donnent au pouvoir à cause de l’argent, c’est dommage et déplorable. Un régime militaire qui n’est pas élu par le peuple a échoué dans sa mission en reprenant les anciennes pratiques : arrestations arbitraires, séquestrations, emprisonnements d’innocents, assassinats ciblés, injustices, fermeture des médias, et tant d’autres choses négatives comme le pillage des deniers publics et la corruption. C’est dommage. Ce pays est très mal barré… zéro », écrit un jeune internaute.

En réaction à cette accusation, le groupe Banlieuz’art réplique : « Mon frère, le peuple guinéen, ce sont aussi toutes les personnes qui ne partagent pas la même position que toi. »

Récemment, de nombreux artistes ont changé de position en faveur du général Mamadi Doumbouya. Certains sont même allés jusqu’à solliciter son maintien au pouvoir, malgré sa promesse de rendre le pouvoir après les élections qui mettront fin à la transition.