Dans un discours marquant à la tribune de l’ONU a l’occasion du Sommet de l’avenir, le Premier ministre Bah Oury, représentant du président Mamadi Doumbouya, a souligné l’importance cruciale de bâtir ensemble un avenir durable et inclusif. Tout en saluant les cofacilitateurs du sommet et en plaçant la jeunesse au cœur des priorités, il a appelé à une coopération internationale renforcée pour faire face aux défis mondiaux, tels que les inégalités et les menaces climatiques. Son plaidoyer pour la protection des écosystèmes sensibles, notamment le Massif du Fouta Djallon, met en exergue la nécessité d’un engagement collectif pour garantir un développement équitable et durable pour les générations futures. Guinee360 vous livre l’integralité du discours.

Notre conviction profonde est la suivante : l’avenir n’est pas simplement à attendre mais à bâtir ensemble. Au nom de son excellence le général de corps d’armées Mamadi Doumbouya, président de la République, du peuple de Guinée et de son gouvernement, je vous adresse nos salutations fraternelles et nos félicitations aux cofacilitateurs de notre sommet la République de Namibie et la République d’Allemagne.

Ce sommet représente une opportunité unique de transformer nos engagements collectifs en actions concrètes et décisives. Le Pacte de l’avenir est un cadre ambitieux pour répondre aux défis auxquels notre planète fait face : qu’ils s’agissent des inégalités, des menaces climatiques, ou encore de la nécessité de réinventer nos approches en matière de développement durable. Nous saluons le rôle de la coopération internationale pour apporter des réponses adaptées.

L’investissement dans la jeunesse et les générations futures doit être au cœur de notre action. Nous devons leur fournir les moyens nécessaires pour qu’elles puissent réaliser pleinement leur potentiel dans un contexte où la migration clandestine est en train de vider nos pays de leurs ressources humaines.

Les innovations technologiques et numériques doivent être au service de l’humanité toute entière. Car la technologie et l’innovation ne peuvent véritablement être bénéfiques que si elles profitent à tous. Nous plaidons pour un accès équitable aux technologies tout en renforçant les questions d’éthique pour son utilisation.

La paix et la sécurité, éléments essentiels à la stabilité mondiale, sont des pré-requis indispensables à tout développement durable. Nous appelons ainsi à une coopération renforcée entre les État visant à prévenir les conflits et à promouvoir la diplomatie internationale. Le développement durable et le financement du développement sont des piliers incontournables de cette transformation globale. Il est impératif d’adopter des mesures ambitieuses et inclusives pour atteindre les Objectifs du développement durable (ODD).

En tant que pays engagé dans cette dynamique, mon pays aspire à ce que les mécanismes de financement international soient renforcés pour permettre à toutes les nations, particulièrement les plus vulnérables, de progresser vers une croissance durable, résiliente et inclusive. Dans cette optique, nous ne pouvons ignorer l’importance de la préservation de notre environnement, en particulier des écosystèmes sensibles comme le Massif du Fouta Djallon, ce site véritable château d’eau pour toutes l’Afrique de l’Ouest et vital pour l’équilibre écologique de notre région ou 15 États sont concernés. Sa protection n’est pas seulement une question nationale mais une responsabilité collective.

Nous réitérons avec force notre engagement pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, afin de garantir sa conservation pour les générations présentes et futures, et de renforcer les effets globaux en matière de développement durable et d’anticiper pour prévenir des conflits autour de l’eau.

Nous avons aujourd’hui une opportunité rare et précieuse de redéfinir nos destins collectifs. Ce sommet doit être bien plus qu’un lieu de rencontre, il doit marquer un tournant décisif où nous choisissons ensemble de construire un avenir qui soit concret, inclusif et prospère pour tous. La République de Guinée est déterminée à contribuer activement à la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir. Nous croyons à la force du multilatéralisme et à la coopération internationale pour construire un monde où chacun trouve sa place. Un monde plus juste, inclusif et durable.

Vive la coopération internationale!

Vive le multilatéralisme!