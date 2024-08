Alors que les pluies diluviennes continuent de s’abattre sur Conakry, l’ancien député à l’Assemblée nationale, Kalémodou Yansané, fait des recommandations aux autorités compétentes pour éviter les inondations à Conakry.

Selon le bilan provisoire du gouvernement, les inondations enregistrées dans plusieurs quartiers de la capitale, ce samedi 24 août 2024, ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels. Face à cette situation qui semble se répéter chaque année, Kalemodou Yansané, vice-président de l’UFDG, fait des recommandations.

“On a toujours signalé ici que les inondations peuvent être maîtrisées. Elles peuvent être en partie évitées si on cesse de construire sur les bassins de rétention des eaux pluviales, si on ne continue pas à obstruer les passages naturels de l’eau, si on nettoie à temps les caniveaux et les fossés. Si cela n’est pas fait, l’eau ne trouvera pas de passage. L’eau va alors se déverser entièrement sur la route, et c’est ce qui provoque aujourd’hui les dégradations sur toutes les routes. La quasi-totalité des routes de Guinée sont aujourd’hui à la merci des eaux pluviales”, a-t-il expliqué.

La saison pluvieuse n’étant pas encore finie, M. Yansané craint le pire. “Il continue de pleuvoir, et nous avons malheureusement des décès et des accidents. Si nous ne prenons pas garde, les fortes pluies de septembre vont créer des dégâts plus importants que ce que nous observons aujourd’hui”.