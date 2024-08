Les inondations survenues à Conakry ces dernières heures ont laissé derrière elles un lourd bilan humain et matériel. L’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) a publié dans la soirée du samedi 24 août un rapport provisoire sur les conséquences de ces intempéries.

Selon les chiffres communiqués, une personne a perdu la vie et une autre est portée disparue. En termes de dégâts matériels, ce sont au total 3 437 ménages qui ont été touchés, affectant 17 185 personnes. Parmi les infrastructures endommagées, on compte 61 points d’eau et 123 latrines, rendant l’accès à l’eau potable encore plus difficile dans certaines zones.

Le rapport fait également état de 7 maisons complètement détruites, plongeant plusieurs familles dans la précarité. En plus de ces pertes matérielles, 14 véhicules et 8 motos ont subi des dommages lors des inondations.

Ce drame rappelle une fois de plus l’urgence de mettre en place des mesures durables pour atténuer les impacts des catastrophes naturelles dans la capitale guinéenne.