Depuis la nuit dernière, des pluies torrentielles accompagnées d’orages frappent la Basse et la Moyenne Guinée. Selon l’Agence nationale de la météorologie (ANM), ces précipitations vont se poursuivre tout au long de la journée du samedi 24 août 2024. Face à ce phénomène, l’ANM a publié une alerte, invitant la population à la prudence.

Les quartiers de Nongo, Lambanyi et Fossidé, situés sur la corniche nord de Conakry, sont particulièrement touchés. Plusieurs zones sont inondées, rendant les déplacements difficiles et augmentant les risques d’accidents. Selon des témoignages, certains résidents de Nongo lancent des appels à l’aide via des vidéos diffusées en direct sur Facebook. Moïse Sandouno, un habitant de la zone, a imploré l’intervention de l’Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires ainsi que des sapeurs-pompiers pour venir en aide aux victimes.

La situation est critique, surtout dans les quartiers de la corniche nord et de l’autoroute Fidel Castro où plusieurs ouvrages de franchissement sont déjà submergés. En plus du risque d’inondation, les autorités mettent en garde contre une possible pollution des eaux et la prolifération de maladies hydriques.

La population est invitée à éviter les déplacements non essentiels, et les usagers de la route sont appelés à redoubler de vigilance pour éviter les accidents en ces conditions météorologiques dangereuses.