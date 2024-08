Malgré les investissements considérables consentis par le Gouvernement guinéen pour assurer un approvisionnement régulier en électricité, les installations d’Électricité de Guinée (EDG) continuent d’être détruites. Le dernier incident en date s’est produit au niveau de l’antenne de dépannage de Yimbayah, plus précisément au site de l’antenne HTA Aicha Bah, située au départ de Tannerie.

Le 22 août 2024, un poteau HTA 12D 320 a été endommagé par un véhicule RAV4 dont le propriétaire reste introuvable. Cet acte a non seulement causé des interruptions dans la fourniture d’électricité mais également engendré des coûts importants pour les réparations. Cette situation souligne l’ampleur des défis auxquels l’EDG est confrontée malgré ses efforts pour maintenir un service de qualité.

Les conséquences de tels actes sont multiples : non seulement ils perturbent la vie quotidienne des citoyens, mais ils augmentent également les dépenses publiques pour des réparations qui pourraient être évitées. L’impact sur le réseau électrique et sur les infrastructures est souvent lourd, affectant la qualité de service et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité.

Dans ce contexte, nous lançons un appel pressant à tous les usagers des routes et aux citoyens de Guinée. Il est impératif de renforcer la vigilance et de collaborer avec les autorités pour protéger nos installations électriques. Chaque geste compte pour prévenir ces actes de vandalisme et garantir la pérennité des services d’électricité essentiels pour notre quotidien.

Le Gouvernement et les services d’EDG continuent de travailler sans relâche pour assurer un service de qualité. Cependant, la responsabilité collective est essentielle pour préserver ces installations. Nous appelons donc chacun à jouer son rôle en respectant les infrastructures publiques et en signalant toute activité suspecte aux autorités compétentes.

Protégeons ensemble nos infrastructures pour garantir un avenir énergétique stable et fiable pour tous.

Service de Communication et des Relations Publiques du MEHH