Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry durant la nuit du vendredi et ce samedi 24 août 2024 ont inondées plusieurs quartiers, notamment Wanindara, Kobaya et Taouyah, mettant en lumière les défis persistants auxquels ces zones sont confrontées.

Ces fortes pluies ont provoqué des débordements de rivières et des accumulations d’eau entraînant des dégâts considérables. Les équipes d’intervention et de secours tentent de venir en aide aux familles touchées, mais les ressources restent insuffisantes face à l’ampleur de la catastrophe.

À quelques mètres du rond-point de la Cité Enco5, dans le quartier Wanindara, des maisons et leurs contenus n’ont pas été épargnés par les eaux de ruissellement. « Si le courant n’avait pas été coupé à temps, nous serions tous morts. Ce sont nos voisins qui sont venus au secours de nos enfants », explique Fatoumata Diallo. Non loin de là se trouve l’appartement d’Abass, un père de famille qui explique avoir tout perdu dans cette inondation. « Nous étions en train de prendre le petit déjeuner lorsque nous avons vu l’eau envahir notre maison avec force. Nous avons tout perdu en essayant de sauver nos vies. Nous demandons de l’aide aux bonnes volontés. »

À Kobaya, les rues se sont transformées en torrents, rendant les déplacements difficiles et dangereux. Les maisons, souvent construites sans infrastructures de drainage adéquates, ont été envahies par les eaux, endommageant les biens personnels et perturbant les activités économiques locales.

Ces inondations rappellent les défis énormes auxquels Conakry est confrontée en matière de gestion des risques liés aux changements climatiques et à l’urbanisation rapide. Elles mettent en lumière la nécessité impérieuse d’une planification urbaine plus résiliente et d’une meilleure préparation face aux catastrophes naturelles pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants.