Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a procédé, ce jeudi 24 août 2023, à la nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence d’aménagement et de gestion des parcs industriels (Agespi).

Onze (11) personnalités ont été nommmés au Conseil d’administration de l’Agespi. Il s’agit :

1 Président: Yassi Roger Koundouno, Secrétaire général du ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables et les membres ;

2 Iliassa Baldé, conseiller chargé du secteur privé du commerce, de l’industrie et du contenu local à la Primature ;

3 Moustapha Fofana, en service au ministère de l’économie et des finances ;

4 Fodé Moussa Soumah, Directeur adjoint du domaine de cadastre du ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ;

5 Alhassane Lamarana Diallo, conseiller CGA au ministère du Budget ;

6 Dioumé Sangaré, Directeur général de l’Institut guinéen de normalisation et de la métrologie du ministère du commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises ;

7 Mamoudou Mara, Directeur général de l’Agence guinéenne de promotion des exportations du ministère du Commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises ;

8 François Faya Bourouno, Secrétaire général du ministère de la Culture, de tourisme et de l’artisanat ;

9 Moustapha Kobélé Kéita, Secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation ;

10 Hadja Djiwo Barry, Directrice générale du Centre pilote de technologie industrielle du commerce du ministère Commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises ;

11 Elhaj Alpha Mamoudou Cissé, représentant l’Association des entreprises industrielles de Guinée.

L’Agespi est l’institution en charge de l’exécution de la politique du Gouvernement pour l’aménagement et la gestion des parcs industriels en Guinée. Placée sous la tutelle du ministère du Commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, elle a pour objet d’aménager, organiser, gérer et promouvoir à travers tout le pays les parcs industriels.