Faisant face à un désaveu de la part de certains militants du parti qui l’accusent de vouloir ‘‘vendre le parti au président de la transition’’ et de refuser d’organiser le Congrès dont le dernier a eu lieu en 2017, le président du Parti de l’unité et du progrès (PUP) a bénéficié, ce jeudi 24 août 2023, du soutien du Bureau politique national.

Des femmes se réclamant du PUP ont protesté, lundi 21 août 2023, pour demander le départ de Fodé Bangoura soupçonné de vouloir ‘‘vendre’’ le parti au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Le parti a fait une mise au point, ce jeudi, à travers un point de presse au cours duquel il a laissé entendre que ce sont des personnes “mal intentionnées et méconnues’’ des structures politiques du parti qui sont responsables de ces agissements.

“Pour nous, l’objectif inavoué n’est autre qu’une stratégie de déstabilisation du PUP par des manœuvres mensongères polluant ainsi l’atmosphère au sein des militantes, militants et sympathisants du PUP. Mais qu’ils sachent qu’ils sont démasqués par les vrais militants du Parti. Force est de reconnaître que cet acharnement médiatique, cette désinformation systématique a pris l’allure d’une propagande de mauvais goût. Quelle que soit la volonté affichée d’occulter le rôle éminent joué par l’actuelle Direction nationale sur les réalisations et les avancées positives, les actes posés par cette équipe resteront toujours”.

À en croire la déclaration lue par le secrétaire général de la fédération de la jeunesse du PUP à Lansanaya, ce n’est pas la première fois que ces mêmes personnes portent des accusations à l’endroit de la Direction nationale du PUP. Il rappelle qu’ “en 2017, les mêmes détracteurs et leurs commanditaires avaient raconté que le PUP a été vendu au fils du professeur Alpha Condé à 13.000.000.000 GNF, 10 pickups et 30 motos. Nous ne sommes que victimes d’une campagne de déstabilisation, diffamation et d’insultes sous toutes les formes ».