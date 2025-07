En visite à Mamou, le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, s’est exprimé, fait rare, sur la situation des journalistes touchés par la fermeture de plusieurs médias audiovisuels et l’interdiction des Web radios et Web TV en Guinée.

Il a tenu à marquer sa solidarité avec les professionnels mis au chômage, tout en appelant à une structuration plus rigoureuse du secteur. « Je suis très sensible à la situation des journalistes dont les médias ont été fermés », a-t-il déclaré avec insistance, lors d’un échange avec un groupe de reporters. Un message de compassion, mais aussi un appel à la responsabilité face à la prolifération de structures informelles se réclamant de la presse.

Selon lui, une grande partie des organes de presse en ligne fonctionnent sans base juridique claire, ni cadre professionnel structuré. « Chacun de vous est employé, mais aussi employeur. Vous êtes seul : rédacteur en chef, directeur, fondateur, comptable, reporter. Et vous dites que vous êtes une entreprise de presse », a-t-il relevé, dénonçant l’illusion d’un modèle économique qui met en danger les journalistes eux-mêmes.

Boubacar Yacine Diallo s’est notamment inquiété de l’absence de protection sociale pour ces acteurs. « Vous prenez des risques. Si demain, par malheur, il y a un accident, vous êtes seul. Pas de patron pour vous soutenir, pas d’assurance. Vous vous mettez dans l’insécurité », a-t-il regretté.

Évoquant la future convention collective du secteur, il a précisé qu’elle ne concernera que les entreprises de presse légalement constituées, et non les entités informelles. « Une entreprise de presse, c’est comme n’importe quelle entreprise, mais dans un secteur spécifique. Il faut des employés protégés, déclarés, rémunérés », a-t-il expliqué.

C’est dans ce cadre qu’il dit avoir demandé au Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) de procéder au recensement des gestionnaires de Web TV, en vue d’un dialogue. « On va discuter ensemble. On ne vous promet rien, car vous êtes dans l’illégalité. Mais on peut vous conseiller », a-t-il indiqué.

Sur les rapports troubles entre certains journalistes et les autorités publiques, Boubacar Yacine Diallo n’a pas éludé le sujet. « Il y a des cadres qui volent et qui, par peur de la presse, préfèrent donner de l’argent pour étouffer certaines enquêtes. Cela existe, ici comme ailleurs », a-t-il reconnu, appelant à une moralisation de la pratique journalistique.

Enfin, il a réitéré sa volonté de voir émerger une presse responsable, professionnelle et protégée par des textes clairs. « Les vrais journalistes qui ont des Web TV doivent se faire recenser. Je l’ai dit à Labé, je le redis ici à Mamou », a-t-il martelé, comme pour tracer une ligne entre tolérance et fermeté.