Libéré après son kidnapping et sa séquestration en compagnie de Foniké Mengué et Billo Bah, tous leaders du FNDC, Mohamed Cissé a livré un témoignage poignant sur les conditions de sa libération. Dans le troisième extrait de son récit diffusé par le FNDC, il révèle les échanges qu’il a eus avec le haut commandant de la gendarmerie, le général Balla Samoura.

Mohamed Cissé explique qu’après avoir été détenu sur les îles de Kassa, sa dernière étape de détention a eu lieu au Haut Commandement de la gendarmerie nationale. “Arrivé là-bas, le commandant est sorti pendant quelques minutes pour parler au téléphone tout en ordonnant à ses éléments de me faire sortir du véhicule blindé. Ils m’ont mis sur une chaise en plastique parce que je ne pouvais pas me tenir debout. C’est à ce moment que les militaires sont repartis dans le blindé, me laissant avec les deux gendarmes qui étaient là”, explique-t-il.

Cissé a ajouté qu’ensuite, un gendarme a placé son téléphone contre son oreille. “La personne au bout du fil m’a demandé si j’étais Mohamed Lamine Cissé. J’ai répondu que non, moi je suis Mohamed Cissé. Sans avoir vu son visage, j’ai rapidement compris que l’homme au téléphone était le haut commandant de la gendarmerie, le général Balla Samoura”.

Sur un ton menaçant, le général lui a reproché d’avoir refusé de coopérer durant l’interrogatoire et d’avouer sa participation au putsch en préparation. “Tu n’as répondu à aucune question, tu te mêles de ce mouvement pour te sacrifier. Qu’est-ce que tu as à y gagner au lieu de chercher à préparer ton avenir ? Je l’écoutais m’intimider en ajoutant ceci : ‘sachez que nous sommes prêts à tout et que tout ce que vous fomenterez ici sera voué à l’échec, ça je te le dis clair et net.’ C’est ainsi qu’il a changé de langue pour s’exprimer en malinké. Il m’a insulté et m’a traité de ‘Bilakoro’. Il m’a ensuite informé de ma libération, m’a ordonné de me lever et de partir. Même les gendarmes présents n’ont pas voulu me toucher de peur que je ne meure entre leurs mains. Ils étaient même pressés que je m’en aille de là”.